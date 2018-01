por DGoliath » Hoy, 10:14

GTO escribió: Amigo PAT, lo vemos igual.

- mas espectaculo en pista.

- reducir la brecha entre equipos

- no saber el resultado.



Todo lo que nos ha traído los cambios del 2014. es lo que tenéis que desmontar. El problema es cómo... Todt es un inútil, es quien ha metido la F1 donde esta y no le veo capaz de cambiar el timón y liberty no tiene el poder suficiente...

Me parecen correctas las premisas, pero no me parece adecuado el año, 2014 como referencia a todos los males de la F1.Que yo recuerde, desde siempre, la F1 ha sido igual cosa de 2 equipos/2 pilotos como norma, y alguna excepción por el camino, en la que un 3er piloto metía la cabeza esporádicamente.Luchas entre Senna y Prost, entre Schumacher y Hakkinen, entre Schumacher y Barrichello, entre Schumacher y Alonso, entre Alonso y Hamilton, entre Hamilton y Vettel, entre Alonso y Vettel, entre Vettel y Webber, entre Hamilton y Rosberg...La F1 ha sido casi siempre cosa de 2, y el resto de equipo, del 3º hacia abajo no han tenido ninguna opción, pero ninguna!!, al menos desde que yo recuerdo ver la F1, allá por los años '80.Esto ojalá lo cambién, pero para eso sólo hay una manera, presupuestos cerrados, topes salariales y reparto equitativo de ingresos, tipo NBA, NFL, etc, y aún así, viven ciclos de equipos que encadenan 2-3 años muy buenos, pero sin duda hay mucha más alternancia.