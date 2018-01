por GTO » Hoy, 10:04

"Nos peleamos como locos en el asfalto, pero al mismo tiempo estamos cien por cien alineados con nuestros pensamientos sobre la F1 y nuestras acciones estratégicas. Somos buenos amigos"

Mercedes: "Cuando un equipo es tan dominante no ayuda a la F1"MERCEDES AMG F1Su presidente, Dieter Zetsche, quiere que sus competidores sean más fuertes y se lo pongan más difícil por el bien del deporte.Dedican todos sus recursos y esfuerzos a arañar milésimas de donde sea posible con el fin de acercarse lo máximo a ellos. Una tarea titánica, porque medirse a Mercedes es el mayor reto en esta Fórmula 1 híbrida. Ocupan el lugar que todos quieren, llevan arrasando cuatro años y no pueden estar más orgullosos de su trabajo, pero un dominio así puede llevar a un punto en el que sentirse incluso mal por ganar durante tanto tiempo y con tanta ventaja. ¿Lo han alcanzado ya los alemanes?Pues viendo lo que dice Dieter Zetsche, jefe de la marca, en 'Autocar' cualquiera diría que sí: "He dicho muchas veces que el mejor resultado sería ganar el campeonato por un punto en la última carrera. Para ser claros, queremos tener éxito y queremos que la plataforma sea exitosa y cuando uno es tan dominante no ayuda. Necesitamos competidores más fuertes y cambios en las reglas que otorguen coche nuevos a todos y hasta cierto punto, en la última temporada vimos ese cambio".En efecto, quieren que se lo pongan más difícil. Les encanta ganar, como no podía ser de otra forma, pero saben que tener un equipo tan poderoso es perjudicial para los intereses de la F1 por la evidente pérdida de emoción. Pasó en la época de Ferrari, en la de Red Bull y ahora con ellos, por eso quieren un deporte sano y atractivo. "Queremos permanecer en la F1 pero, por supuesto, la plataforma tiene que seguir siendo significativa y desarrollarse positivamente", añade el mandatario alemán.Por eso van de la mano con Ferrari en las negociaciones con Liberty por el futuro del Mundial, aunque con distinto método. "Somos como el poli bueno y el poli malo", dice comparándose con Marchionne, su homónimo italiano, y concluye:. De ahí que quieran divertirse, y que nos divirtamos, peleándose aún más duro.