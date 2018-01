por scuderia ferrary » hace 22 minutos

Force India ha admitido que quiere cambiar de nombre desde hace bastante tiempo. Tras mucho romperse la cabeza por dicha nomenclatura, y tras registrar varios nombres como posibles opciones para la nueva temporada, todo parece dispuesto para que el equipo se pase a llamar FORCE Formula One.'FORCE Formula One Team' será el nombre completo elegido para sustituir al ya mítico Force India. Según declaraciones del copropietario Vijay Mallya, existía la necesidad de cambiar de identidad comercial porque en India no existe un gran interés por invertir en F1."Hay una sensación creciente de que quizás desde que somos un equipo mucho más mejorado en términos de rendimiento y que estamos atrayendo a más sponsors internacionales, y tristemente hay menos sponsors indios, así que hay un debate sobre por qué no cambiar el nombre para atraer a más medios internacionales", comentaba el copropietario de la escudería el pasado mes de junio.Una de las opciones que gustaba en el seno del equipo era la de Force One, pero quedó descartada por posibles conflictos directos con la FOM y también con Liberty Media. La siguiente idea que apareció sobre la mesa fue 'Formula One Racing & Creative Engineering', pero el usar directamente el nombre Formula One Racing provocaba de nuevo un conflicto con ambas instituciones.De esta forma FORCE Formula One Team reuniría la idea de Formula One Racing & Creative Engineering, ya que FORCE son las siglas del nombre completo que gustaba en la formación de Silverstone. Un nombre que ya aparece registrado en la 'Companies House', agencia del bogierno de Reino Unido donde todas las empresas registran sus nombres.El registro del nombre de la empresa no implica directamente que el nombre del equipo vaya a ser el mismo, aunque da pistas de la nueva dirección que quiere tomar la escudería con base en Silverstone.En el caso de Force Formula One Ltd, fue registrado como nombre de empresa el pasado 15 de noviembre con la misma sede que el actual Force India Formula One Team Limited. Otmar Szafnauer, jefe de operaciones del equipo, ha confirmado que la intención es anunciar el nuevo nombre durante la presentación del monoplaza, que tendrá lugar el próximo 25 de febrero en Barcelona.