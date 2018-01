por Trupon » Ayer, 15:15

Zak Brown: "Competir a nivel de recursos con Mercedes y Ferrari es imposble"

Sensación general de mejora

Juan Grau Martínez 25 de Enero 2018Zak Brown está convencido de que veremos cómo McLaren d aun salto de rendimiento en la parrilla para el Gran Premio de Australia después de varios años malos que han dejado cicatriz. El propio CEO del equipo de Woking admite que estos tres últimos años del equipo han sido un verdadero quebradero de cabeza, sobre todo, 2017, ya que el equipo espera por fin mejorar el rendimiento y contar una unidad de potencia fiable y competitiva, pero no fue así, sino más bien todo lo contrario, ya que McLaren dio un paso atrás y completó una temporada nefasta."El año pasado fue la peor temporada en toda la historia de McLaren. Los últimos tres años han sido muy dolorosos para el equipo", ha comentado Zak Brown en el evento promocional en el World Economic Forum donde el equipo anunció un nuevo acuerdo comercial con la CNBC. Siguiendo esa línea, Brown ya aseguró hace varios días que el equipo completaría muchos cambios de cara a esta nueva temporada en muchos aspectos. El CEO de McLaren aseguraba que buscaban un patrocinador principal y algún que otro más secundario. La Fórmula 1 es un deporte con costes elevados y, por desgracia, hay equipo con mucho más potencial."Este es un deporte caro, no somos capaces de competir a nivel financiero con los dos equipos grandes de la parrilla. Es evidente que estamos dentro del top cuatro de grandes equipos de Fórmula 1, pero tenemos que seguir mejorando y trabajando este aspecto para conseguir el mayor número de recursos posibles dentro de este deporte. Si conseguimos mejorar ese aspecto comenzaremos a dar saltos en la parrilla de manera significativa. Creo que para Australia veréis una mejora del equipo y lo veréis más arriba", ha comentado Zak Brown.Esa percepción de mejora, esas sensaciones positivas las podemos ver en todos los formantes del equipo, ya que los dos pilotos de McLaren, Stoffel Vandoorne y Fernando Alonso, también confían en que en 2018 veremos una mejoría evidente en el rendimiento del equipo, pues esperan poder luchar por el podio e incluso conseguir alguna victoria. Zak Brown, al menos, así lo creo: "Buscaremos mejorar poco a poco durante la temporada y creo que tendremos opciones de ganar alguna carrera en el tramo final de la temporada".Vandoorne, por su parte, decía hace unos días que ya ha probado el simulador y las sensaciones son muy buenas de cara a este nuevo reto: "Ya he completado mi primer día en el simulador y he podido hablar con los ingenieros sobre aspectos del nuevo coche. Las primeras sensaciones con el coche de 2018 han sido buenas. Creo que el cambio a Renault será estupendo para el equipo. Todo el mundo está motivado y todos tienen ganas de comenzar los tests de pretemporada para averiguar cómo rendimos en pista. En Barcelona podremos tener una idea más clara sobre cómo nos irá la temporada".Fernando Alonso también ve luz al final del túnel y cree este 2018 puede ser al fin un año para olvidar los malos resultados obtenido en estas tres últimas temporadas: Espero de verdad que estas tres últimas temporadas queden pronto en el olvido. Este año será todo bastante nuevo para todo el equipo. Creemos que podemos rendir bien y ser competitivos gracias a la unidad de potencia de Renault que tendremos a partir de esta temporada. Las sensaciones con el nuevo coche son realmente prometedoras. Tenemos unas expectativas muy altas para esta nueva temporada y es evidente que la moral del equipo ha cambiado positivamente". Veremos cómo llega el equipo a los tests de pretemporada de Barcelona donde podremos ver más o menos qué sensaciones llevará cada equipo al Gran Premio de Australia.