por GTO » Ayer, 21:59

CAMBIOS DRÁSTICOSNigel Mansell: "La Fórmula 1 necesita nuevos constructores y pilotos"La Fórmula 1 actual no puede permitirse perder a ninguno de los constructores que forman la parrilla. Por ello, Liberty Media ya está trabajando en un rediseño de la normativa para conseguir una categoría más competitiva en el futuro. El expiloto Nigel Mansell cree que el Gran Circo necesita atraer a más fabricantes que quieran apostar por la F1."La Fórmula 1 tendrá grandes desafíos por delante si permite irse cualquier constructor. Ahora solo tenemos veinte coches en la parrilla. Hace tiempo tuvimos 43 coches de F1 para clasificar en 26 plazas. En la actualidad, la afición de todo el mundo está suplicando tener 26 coches. Necesitamos nuevos pilotos, nueva sangre y nuevos fabricantes para empezar a competir en igualdad de condiciones", explica Mansell en declaraciones recogidas por Sky Sports.El inglés añade que hay muchos talentos a los que no les llega su oportunidad para demostrar sus destrezas al volante, al igual que fabricantes. Por cuestiones económicas no pueden o no se atreven a dar el paso: "Hay grandes pilotos que desean llegar a la Fórmula 1 y necesitamos más fabricantes, para tener al menos 26 monoplazas en la parrilla. Afortunadamente, Liberty va a obtener algunas nuevas regulaciones que todos adoptarán y habrá un campo de juego más nivelado donde las personas pueden ser competitivas", agrega.Hamilton y Vettel (Fuente: M. Thopson)La F1 necesita cambios drásticosEl lastre de McLaren-Honda en la era híbrida ya llegó a su fin. Mansell piensa que este infierno vivido en los últimos tres años no es normal. Según afirma, hay algo que no funciona correctamente en el deporte para que dos entidades con tantos medios como McLaren y Honda no hayan conseguido 'conectar'."Hay algo mal con cualquier deporte cuando tienes, como buen o mal ejemplo, un equipo increíble como McLaren que ha ganado tantos campeonatos mundiales y un increíble fabricante de motores como Honda, y que no pudieron salir adelante juntos. No debería ser tan difícil", concluye el campeón del mundo de 1992.